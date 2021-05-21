Згідно з офіційною статистикою, яку опублікували на сторінці системи моніторингу поширення пандемії від РНБО, минулої доби лікарі столиці поставили діагноз COVID-19 453 новим інфікованим. Від ускладнень хвороби померли 11 осіб.

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За добу медики визнали 2307 жителів столиці такими, що одужали від інфекції.

Кількість хворих зменшилася до 58 тисяч

Позитивні цифри у вигляді різкого збільшення кількості одужавших та поступового зменшення захворілих дають змогу робити висновки про те, що третя хвиля COVID-19 відступає.

Наразі кількість людей з підтвердженим діагнозом та активним перебігом хвороби у столиці – 58 519. Ще тиждень тому ця цифра була стабільною та значно вищою.

У лікарнях Києва зайнято 20,8% ліжок, виділених для інфікованих COVID-19.

Показники щеплення не дуже великі

Київ є безумовним лідером України за показниками вакцинації людей від коронавірусної хвороби. Загалом першу дозу щеплення отримали 100 665 киян. І цього вкрай замало для формування колективного імунітету. За добу у столиці зробили всього лише 331 щеплення.