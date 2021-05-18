Парень, которому всего 14 лет, даже не оказал сопротивления, а просто резко попросил, чтобы полицейский был с ним не таким грубым. Впрочем, в ответ юноша получил по голове. В это время он был в наручниках.

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Почему задержали ребят

Они громко слушали музыку и вроде бы мешали мужчине, который косил траву в этом районе. Он представился сотрудником станции и приказал выключить колонку, но подростки отказались.

Завязалась перепалка, мужчина якобы начал угрожать облить их бензином и поджечь, вырвал колонку и сумку с личными вещами у 14-летней девушки, а парня закрыл в своей машине и вызвал полицию.

Прибывшие на вызов полицейские поставили ребят к стене и обыскали.

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В полиции сообщили, что начато служебное расследование.

Кстати! Полицейским запрещено применять физическую силу, оружие и спецсредства к несовершеннолетним, беременным женщинам и пожилым людям без видимой угрозы жизни или здоровью правоохранителя или людей вокруг.