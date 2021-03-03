Дарницкий мост в Киеве достроят уже в 2021 году: УЗ договорилась с Укравтодором
Дарницкий мост достроят в 2021 году / 24 канал
Укравтодор и Укрзализныця 3 марта подписали меморандум о завершении строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, находящегося на балансе железной дороги. Работы начнутся уже летом.
Источник:Интерфакс-Украина
Завершить строительство планируют до конца 2021 года. На мосту необходимо завершить работы по освещению и съезды на левом берегу Днепра.
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Также заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко вновь напомнил, что Укравтодор готов в сжатые сроки завершить строительство Подольско-Воскресенского моста, если киевская власть согласится передать ему этот проект со своего баланса.
Предыстория
- Укравтодор имеет возможность завершить строительство Подольско-Воскресенского моста скорее, чем киевская власть; для завершения строительства моста, всех съездов и заездов нужен один строительный сезон с момента начала работ.
- Ранее Государственная служба автомобильных дорог Укравтодор официально обратилась к Кличко с предложением взять на баланс недостроенный Подольский мостовой переход для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.
- Мэр Киева Виталий Кличко ответил на предложение Укравтодора достроить Подольско-Воскресенский мост через Днепр. Советует сначала ввести в эксплуатацию Дарницкий мост, а уже потом браться за другие проекты.
- Ранее сайт 24 канала писал о том, что мэр столицы Виталий Кличко резко объяснил Офису Президента почему не могут достроить Дарницкий мост. Заявления Кирилла Тимошенко мэр назвал "неуклюжими".
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