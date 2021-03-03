Укравтодор и Укрзализныця 3 марта подписали меморандум о завершении строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, находящегося на балансе железной дороги. Работы начнутся уже летом.

Завершить строительство планируют до конца 2021 года. На мосту необходимо завершить работы по освещению и съезды на левом берегу Днепра.

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Также заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко вновь напомнил, что Укравтодор готов в сжатые сроки завершить строительство Подольско-Воскресенского моста, если киевская власть согласится передать ему этот проект со своего баланса.

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