САП закончило следствие по делу бывшего руководителя аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением – наживался на аренде помещений.

Источник: САП

Правоохранители установили, что Евгений Дыхне и еще одно должностное лицо нанесли ущерб государству более чем на 16,5 миллионов гривен.

Читайте также В Киеве продавец шаурмы покусал оператора и напал на журналистку: не хотел, чтобы снимали

Обстоятельства дела

В течение 2014 – 2019 годов руководители предприятия заключали договоры об аренде и передавали отдельные помещения аэропорта субъектам предпринимательской деятельности.

Однако выяснилось, что вышеуказанное имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины и право на передачу его в аренду имеет только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре.

Несмотря на этот факт, служебные лица продолжали передавать указанные помещения предпринимателям по "акционной цене".

Злоупотребляли служебным положением

Действия бывшего руководителя госпредприятия Евгения Дыхне и начальника службы расцениваются как злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

В случае доказательства вины дельцам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы и в добавок штраф.