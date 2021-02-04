Дело экс-руководителя аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне: следствие завершено
САП завершила расследование в отношении Евгения Дыхне / 24 канал
САП закончило следствие по делу бывшего руководителя аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением – наживался на аренде помещений.
Источник: САП
Правоохранители установили, что Евгений Дыхне и еще одно должностное лицо нанесли ущерб государству более чем на 16,5 миллионов гривен.
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Обстоятельства дела
- В течение 2014 – 2019 годов руководители предприятия заключали договоры об аренде и передавали отдельные помещения аэропорта субъектам предпринимательской деятельности.
- Однако выяснилось, что вышеуказанное имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины и право на передачу его в аренду имеет только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре.
- Несмотря на этот факт, служебные лица продолжали передавать указанные помещения предпринимателям по "акционной цене".
Злоупотребляли служебным положением
Действия бывшего руководителя госпредприятия Евгения Дыхне и начальника службы расцениваются как злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.
В случае доказательства вины дельцам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы и в добавок штраф.
Кто такой Евгений Дыхне?Сейчас он является президентом МАУ – крупнейшего авиаперевозчика Украины. В 2014 – 2019 годах работал руководителем аэропорта "Борисполь". Министерство инфраструктуры Украины отмечало, что под руководством Дыхне госпредприятие завершило 2015 год с рекордной прибылью, повысило в два раза сумму отчислений в бюджет.
Дыхне также занял 2-ю строчку рейтинга "Лучшие менеджеры Украины" по итогам 2016 года. Он – общественный деятель, глава Авиационного комитета при Торгово-промышленной палате Украины, имеет репутацию кризисного менеджера и опыт управления предприятиями инфраструктуры.
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