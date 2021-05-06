Представление было сделано еще в 2019 году. Его авторы – 50 депутатов из разных фракций предыдущего созыва.

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Суд может длиться до 5 лет

Среди них – представители "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" и "Радикальной партии Ляшко".

Сейчас оно (представление – 24) рассматривается в закрытом режиме Большой палатой. Это означает, что когда суд заслушал доводы участников производства, он идет обсуждать эти доводы в закрытом заседании,

– объяснила Совгиря.

Она отметила, что сейчас сложно спрогнозировать, сколько по времени продлится суд, вероятно, – от одного месяца до 5 лет.

Почему это дело рассматривает КСУ

В 2019 году центральная власть в Украине изменилась. Тогда же заговорили и о председательстве Кличко в КГГА. В частности, тем, что Кличко занимает сразу две должности – городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации, заинтересовался тогдашний глава Офиса Президента Андрей Богдан.

Дело об увольнении Кличко касается именно председательства в администрации, ведь это президентская вертикаль власти.

По должности городского головы, или как говорят в народе "мэра", то в этом кресле Кличко могут заменить только в результате выборов.

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Впрочем, именно глава КГГА обладает большинством реальных рычагов, которые влияют на решения в Киеве. Если Конституционный суд таки подтвердит право правительства увольнять с этой должности, то Кличко фактически останется формальным руководителем города.

В Киевсовете готовятся к увольнению

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве могут вскоре изменить властные полномочия главы КГГА – передать их мэру.

В Киевсовете зарегистрировали проект решения, который фактически подчиняет все департаменты Администрации мэру. Если решение будет поддержано депутатами, это фактически позволит Виталию Кличко сохранить власть, в случае негативного для него решения КСУ.Об этом писал эксперт Георгий Могильный.