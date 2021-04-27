На улице Регенераторной в Киеве 27 апреля в очередной раз начали демонтировать малые архитектурные формы. Туда сразу прибыло много правоохранителей, а впоследствии с ними начались стычки.

Примерно в 7 утра туда приехали не только полицейские, но и представители муниципальной охраны. Для демонтажа привезли подъемный кран.

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Демонтаж МАФов в Киеве: видео "Типичный Киев"

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Все правоохранители на месте в балаклавах. Часть из них также в шлемах. Они сформировали кольцо вокруг МАФов, которые должны демонтировать.

Стычка протестующих с полицией: видео телеграм-канала "Киев Оперативный"

Предприниматели, которые возмутились тем, что разрушают их бизнес начали стычку с полицией. Как сообщает телеграм-канал PavlovskyNews, несколько самых активных протестующих задержали и повезли в отделение.

Задержание в месте демонтажа МАФов: видео телеграмм-канала PavlovskyNews

Почему протестуют эти люди

Прежде всего владельцы МАФов возмутились тем, что им не показали никаких документов на снос. "ДТП kiev.ua" пишет, что люди даже не успели забрать вещи, им дали только вынести имущество на улицу.



Кран начинает поднимать МАФ / Фото Телеграмм-канала PavlovskyNews