В афише ко Дню Киева есть тематические онлайн и оффлайн спортивные, культурно-художественные и развлекательные события, которые продлятся во всех десяти районах города и рассчитаны на разные целевые аудитории. Праздничная программа началась выступлением Муниципальной академической мужской хоровой капеллы имени Ревуцкого на Андреевском спуске.

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В эти выходные киевляне и гости города отмечают двойной праздник: 29 мая – День столицы и 30 мая – День Киева.

День Киева 2021: программа

27 мая презентуют межмузейный выставочный проект "Большая семерка", который представит произведения 7 выдающихся украинских художников:

Тараса Шевченко,

Казимира Малевича,

Александра Архипенко,

Георгия Нарбута,

Михаила Бойчука,

Марии Примаченко,

Анатолия Криволапа.

Произведения можно посмотреть в Музее истории города Киева. Выставка, которая продлится до 26 июня, ознакомит с художественными идеями авторов, которые стали авангардными и существенно повлияли на развитие культуры Украины и мира.

28 мая

В Голосеевском парке имени Максима Рыльского в 15:00 начнется фестиваль "Голосеевские солнечные колокола".

В 16:30 откроется 50-й, юбилейный, Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который в течение недели, до 6 июня, продемонстрирует до 200 кинокартин.

В 10:00 состоится вернисаж "Старый Киев в открытках" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

В 12:00 начнется праздничная культурно-художественная программа в Доме культуры "Конча-Заспа".

Суббота и воскресенье

29-30 мая на Певческом поле состоится мероприятие Kyiv fan fest, на котором выступят звезды украинской музыки.

30 мая в 8:00 уже традиционно начнут парусную регату, посвященную Дню Киева – на Киевском речном вокзале возле причала № 6.

30 мая в 9:00 на Майдане Независимости стартуют участники традиционного 28-го спортивного благотворительного "Пробега под каштанами". Приобщиться к ним оффлайн могут и все желающие – благодаря мобильному приложению Strava.

С 11:00 до 14:00 на территории заповедника "София Киевская" проведут Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы".

Формат проведения массовых мероприятий адаптирован к действующим карантинным требованиям. А основными локациями центральных праздничных событий станут Арка дружбы народов и Певческое поле.