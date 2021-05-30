24 канал собрал поздравления от политиков, чиновников и государственных структур, которые они в этот день постили в своих соцсетях.

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"Нет человека, который бы не нашел в Киеве что-то свое"

Так начал свое поздравление Владимир Зеленский. Он отметил: Киев особенный и в нем постоянно чувствуешь сердцебиение, которое заряжает.

Президент добавил: "Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старик!" С днем рождения, Киев".

"Он у нас самый лучший"

Мэр столицы Виталий Кличко в День города опубликовал красочные кадры, снятые на разных улицах Киева. Посыл видео: Кличко гордится, что живет в Киеве, заботится о его красоте и комфорте.