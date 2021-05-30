Столица – личная история для многих: что политики говорят о Киеве в День города

Киев празднует свой 1539 день рождения. По этому случаю политики поздравляют киевлян и гостей столицы с Днем города и рассказывают, как их жизнь изменилась в Киеве и как столица изменила их.
24 канал собрал поздравления от политиков, чиновников и государственных структур, которые они в этот день постили в своих соцсетях.
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- "Нет человека, который бы не нашел в Киеве что-то свое"
Так начал свое поздравление Владимир Зеленский. Он отметил: Киев особенный и в нем постоянно чувствуешь сердцебиение, которое заряжает.
Президент добавил: "Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старик!" С днем рождения, Киев".
- "Он у нас самый лучший"
Мэр столицы Виталий Кличко в День города опубликовал красочные кадры, снятые на разных улицах Киева. Посыл видео: Кличко гордится, что живет в Киеве, заботится о его красоте и комфорте.
- "Город, не похожий ни на какой другой"
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков написал, что Киев постоянно меняется и развивается. У него особая архитектура и атмосфера – не похожие ни на один другой город в мире.
- "Киев – личная история очень многих"
Заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что Киев – это не просто столица и колыбель украинства. Это личная история для очень многих украинцев.
Некоторые именно здесь встретили родные глаза и впервые сказали: "Я люблю". Некоторые именно здесь нашли дело всей своей жизни и сказали свое твердое: "Я достигну",
– написал Стефанчук.
Он добавил: есть миллион причин полюбить Киев, сфотографировать его в своем сердце и пронести эту фотографию через всю жизнь в сердце.
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- "Красавец Киев очаровал сразу"
Так свою личную историю о столице начал Петр Порошенко. Он рассказал о том, как познакомился в Киеве с женой Мариной, как гулял по улочкам города и восхищался красотой. Он добавил к посту карту маршрутов, по которым ходил в юношестве.
Порошенко добавил: Киев стал особенным и настоящим домом. Ведь здесь родились его дети, растут внуки и здесь похоронены родители.
- "Отношения с Киевом остаются стабильными"
Председатель партии "Голос" Кира Рудик также поделилась личными историями. Рассказала, что за 20 лет жизни в Киеве поменяла 6 районов.
У меня есть места, где я целовалась, выходила замуж, протестовала, сдавала вступительные экзамены, хоронила друзей, выходила на сцену, плакала, гуляла до ночи сама, создавала офисы, находила своих котов, пробивала шину в яме, радовалась новым ресторанам, фотографировала, от уезжала навсегда, возвращалась,
– написала Рудык.
- "Город, который умеет любить"
Юлия Тимошенко в своем поздравлении пересказала историю знакомого иностранца. Он когда-то сказал политку, что в Киеве невозможно чувствовать себя чужаком: это одно из немногих подобных мест на свете.
Наш Киев – город красоты, любви и толерантности. Город величественной истории, город прекрасных людей, город свободы и воли. Город, который умеет работать, развлекаться, бороться и жить. Город, который умеет любить...
– написала Тимошенко.
- "Ты в сердце и на шевронах"
Именно так поздравили столицу патрульные полицейские. На их странице в телеграме появились яркие фото с разных уголков Киева.
Если вы тоже любите Киев и думаете, что знаете о нем все, советуем пройти наш праздничный тест по этой ссылке. Киевлян и тех, кто любит Киев, поздравляем с праздником!
День основания Киева: главное
- Праздник Дня Киева не имеет постоянной даты: ежегодно его отмечают в последнее воскресенье мая.
- В 2021 году это выпало на 30 мая. Столице 1539 лет.
- День города впервые начали праздновать в мае 1982 года.
- Тогда это приурочили к юбилейной дате – 1500 лет со дня основания Киева.