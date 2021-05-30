Столица – личная история для многих: что политики говорят о Киеве в День города

Киев празднует свой 1539 день рождения. По этому случаю политики поздравляют киевлян и гостей столицы с Днем города и рассказывают, как их жизнь изменилась в Киеве и как столица изменила их.

24 канал собрал поздравления от политиков, чиновников и государственных структур, которые они в этот день постили в своих соцсетях.

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"Нет человека, который бы не нашел в Киеве что-то свое"

Так начал свое поздравление Владимир Зеленский. Он отметил: Киев особенный и в нем постоянно чувствуешь сердцебиение, которое заряжает.

Президент добавил: "Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старик!" С днем рождения, Киев".

"Он у нас самый лучший"

Мэр столицы Виталий Кличко в День города опубликовал красочные кадры, снятые на разных улицах Киева. Посыл видео: Кличко гордится, что живет в Киеве, заботится о его красоте и комфорте.

"Город, не похожий ни на какой другой"​

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков написал, что Киев постоянно меняется и развивается. У него особая архитектура и атмосфера – не похожие ни на один другой город в мире.

"Киев – личная история очень многих"​

Заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что Киев – это не просто столица и колыбель украинства. Это личная история для очень многих украинцев.

Некоторые именно здесь встретили родные глаза и впервые сказали: "Я люблю". Некоторые именно здесь нашли дело всей своей жизни и сказали свое твердое: "Я достигну",

– написал Стефанчук.

Он добавил: есть миллион причин полюбить Киев, сфотографировать его в своем сердце и пронести эту фотографию через всю жизнь в сердце.

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"Красавец Киев очаровал сразу"

Так свою личную историю о столице начал Петр Порошенко. Он рассказал о том, как познакомился в Киеве с женой Мариной, как гулял по улочкам города и восхищался красотой. Он добавил к посту карту маршрутов, по которым ходил в юношестве.

Порошенко добавил: Киев стал особенным и настоящим домом. Ведь здесь родились его дети, растут внуки и здесь похоронены родители.

"Отношения с Киевом остаются стабильными"

Председатель партии "Голос" Кира Рудик также поделилась личными историями. Рассказала, что за 20 лет жизни в Киеве поменяла 6 районов.

У меня есть места, где я целовалась, выходила замуж, протестовала, сдавала вступительные экзамены, хоронила друзей, выходила на сцену, плакала, гуляла до ночи сама, создавала офисы, находила своих котов, пробивала шину в яме, радовалась новым ресторанам, фотографировала, от уезжала навсегда, возвращалась,

– написала Рудык.

"Город, который умеет любить"

Юлия Тимошенко в своем поздравлении пересказала историю знакомого иностранца. Он когда-то сказал политку, что в Киеве невозможно чувствовать себя чужаком: это одно из немногих подобных мест на свете.

Наш Киев – город красоты, любви и толерантности. Город величественной истории, город прекрасных людей, город свободы и воли. Город, который умеет работать, развлекаться, бороться и жить. Город, который умеет любить...

– написала Тимошенко.

"Ты в сердце и на шевронах"​

Именно так поздравили столицу патрульные полицейские. На их странице в телеграме появились яркие фото с разных уголков Киева.

Если вы тоже любите Киев и думаете, что знаете о нем все, советуем пройти наш праздничный тест по этой ссылке. Киевлян и тех, кто любит Киев, поздравляем с праздником!

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