Накануне праздника, который будет отмечаться 28 июня, представители местных властей Киева и городов-миллионников обнародовали программу мероприятий, посвященных 25 годовщине Конституции Украины. Во всех крупных городах государства будут проводить ряд культурных, спортивных и информационных событий.
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Как будут отмечать День Конституции в Киеве
Празднование Дня Конституции в Киеве / Фото fakty
- Официальная часть празднований начнется с церемонии возложения цветов к памятнику гетману Филиппу Орлику. Кроме того, торжественные мероприятия предусмотрены в каждом районе столицы.
- С 25 июня по 4 июля в музее "Киевская крепость" будет проходить фотовыставка, посвященная 25-й годовщине Конституции.
- С 25 по 26 июня на Майдане Независимости напротив Главпочтамта организуют экспозицию "Сила Конституции".
- С 25 июня по 25 августа в парке имени Тараса Шевченко будет проходить "Киновернисаж под открытым небом 2021".
Кроме того, информационные мероприятия будут проводить в библиотеках. А в разных районах Киева будут проводить спортивные соревнования и конкурсы.
Как будут отмечать День Конституции в Харькове
День Конституции в Харькове / Фото "Объектив"
Кроме официальных мероприятий в Харьковском театра оперы и балета состоится концерт, посвященный Дню Конституции Украины. Солисты и коллективы филармонии сыграют всемирно известные классические, а также патриотические композиции.
Как будут отмечать День Конституции в Днепре
Празднование Дня Конституции в Днепре / Фото Днепровского городского совета
Чиновники Днепра начнут праздник с возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко. Кроме этого, в городе запланировано проведение конкурса детского рисунка, выставки художника Михаила Кублика и ярмарки.
Также в Днепре 28 июня выступят Надя Дорофеева и Владимир Дантес.
Как будут отмечать День Конституции в Одессе
День Конституции в Одессе / Фото "Укринформ"
В честь праздника на зданиях и жилых домах Одессы разместят флаг Украины. Начнется празднование с возложения цветов к памятнику Кобзарю. Кроме того, в городе будут проходить тематические выставки и тренинги.
Изюминкой празднования в Одессе станет фестиваль "Одесса–Июнь–Фолк–Фест" и мегамарш в вышиванках.