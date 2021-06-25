Фотовыставки, киновернисаж и спортивные соревнования: как в Киеве отпразднуют День Конституции

Годовщину Конституции Украины будут отмечать достаточно масштабно. В Киеве пройдет ряд официальных, а также несколько развлекательных праздничных мероприятий. В Харькове будут выступать артисты, а в Одессе состоится фестиваль "Одесса–июнь–Фолк–Фест".

Накануне праздника, который будет отмечаться 28 июня, представители местных властей Киева и городов-миллионников обнародовали программу мероприятий, посвященных 25 годовщине Конституции Украины. Во всех крупных городах государства будут проводить ряд культурных, спортивных и информационных событий.

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Как будут отмечать День Конституции в Киеве



Празднование Дня Конституции в Киеве / Фото fakty

Официальная часть празднований начнется с церемонии возложения цветов к памятнику гетману Филиппу Орлику. Кроме того, торжественные мероприятия предусмотрены в каждом районе столицы.

С 25 июня по 4 июля в музее "Киевская крепость" будет проходить фотовыставка, посвященная 25-й годовщине Конституции.

С 25 по 26 июня на Майдане Независимости напротив Главпочтамта организуют экспозицию "Сила Конституции".

С 25 июня по 25 августа в парке имени Тараса Шевченко будет проходить "Киновернисаж под открытым небом 2021".

Кроме того, информационные мероприятия будут проводить в библиотеках. А в разных районах Киева будут проводить спортивные соревнования и конкурсы.

Как будут отмечать День Конституции в Харькове



День Конституции в Харькове / Фото "Объектив"

Кроме официальных мероприятий в Харьковском театра оперы и балета состоится концерт, посвященный Дню Конституции Украины. Солисты и коллективы филармонии сыграют всемирно известные классические, а также патриотические композиции.

Как будут отмечать День Конституции в Днепре



Празднование Дня Конституции в Днепре / Фото Днепровского городского совета

Чиновники Днепра начнут праздник с возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко. Кроме этого, в городе запланировано проведение конкурса детского рисунка, выставки художника Михаила Кублика и ярмарки.

Также в Днепре 28 июня выступят Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

Как будут отмечать День Конституции в Одессе



День Конституции в Одессе / Фото "Укринформ"

В честь праздника на зданиях и жилых домах Одессы разместят флаг Украины. Начнется празднование с возложения цветов к памятнику Кобзарю. Кроме того, в городе будут проходить тематические выставки и тренинги.

Изюминкой празднования в Одессе станет фестиваль "Одесса–Июнь–Фолк–Фест" и мегамарш в вышиванках.