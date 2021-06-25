Пока никаких специальных мероприятий, посвященных Дню молодежи, в Киеве не запланировано. Однако поскольку праздник приходится на воскресенье, а 28 июня будет выходным – День Конституции, вариантов приятного проведения времени для всех будет вдоволь.
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Куда пойти в Киеве 27 июня
Спектакль "За двумя зайцами"
Спектакль "За двумя зайцами"/ Фото "Уикенд"
Постановка по пьесе Оксаны Прибиш, написанной по мотивам произведения Ивана Нечуй-Левицкого и Михаила Старицкого, не оставит равнодушным никого из зрителей. Режиссером выступил известный деятель Игорь Матиев, который до 2014 года работал в Донецком украинском музыкальном драмтеатре и отметился многими крутыми спектаклями.
По сюжету, события комедийной пьесы происходят в наше время. Однако авторы прекрасно обыграли все прекрасные нюансы событий оригинального произведения украинских писателя и драматурга.
Место и время проведения: 18:00, Киевский драматический театр на Подоле, Андреевский спуск, 20-Б.
Стоимость билетов: от 150 гривен.
Х "Книжный Арсенал"
"Книжный Арсенал" будет проходить в Киеве до 27 июня / Фото "День"
В 2021 году на 27 июня приходится последний день проведения международного фестиваля "Книжный Арсенал". Если вы еще не успели его посетить, пообщаться с интересными людьми и купить крутых книг, это точно стоит сделать! Программа фестиваля, кроме классической книжной ярмарки, состоит из концертов, кинопоказов и выставок современного искусства.
Из-за карантинных ограничений посетить фестиваль можно только в конкретный слот времени, который указан в билетах.
Место: Мистецкий арсенал, улица Лаврская, 10-12.
Стоимость билета: 100 гривен.
STAND-UP в баре Music Pub
Стендап в Киеве / Фото Ukrainian Stand-Up Agency
Любителям юмора и самого популярного в наши дни жанра стендап нужно обратить внимание на концерт украинских комиков. Артисты откровенно и с шутками будут рассказывать о жизни, поделятся своими мыслями и эмоциями, а также расскажут о множестве курьезных случаев. Впрочем, посещать концерт желательно лицам от 18 лет.
Место и время проведения: 19: 00 улица Михаила Максимовича, 4.
Стоимость билетов: от 180 гривен.
Быстрые знакомства SPEED DATING
Быстрые знакомства в Киеве / Фото Kyivmaps
Для тех, у кого нет пары, днем будет проходить довольно необычное для Украины мероприятие – быстрые знакомства. Организаторы говорят, что Speed Dating – интересный эксперимент для людей. Свидания будут проходить в формате по 7 минут. За время мероприятия каждый из присутствующих познакомится с 10–15 людьми противоположного пола.
Время и место проведения: 12:30, Ресторан Carpaccio, улица Софиевская, 14.
Стоимость билетов: от 498 гривен.
Как провести День молодежи в Киеве на открытом воздухе
Конечно, кроме культурных мероприятий и множества ресторанов в столице можно просто погулять, поплавать по Днепру или пофотографироваться.
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Insta-прогулка от InstaCafe
Insta-прогулка в Киеве / Иллюстрация InstaCafe
Для любителей фотографироваться есть возможность запечатлеть яркие мгновения жизни в формате быстрых фотосетов. Каждый клиент InstaCafe получит 20 минут с профессиональным фотографом, а также крутые снимки на фоне красивых мест в центре Киева
Место: Речной вокзал.
Стоимость прогулки: 799 гривен.
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Круиз в Межигорье на теплоходе
Круиз в Межигорье / Фото rentflot
Возможность для тех, кто кому не по нраву прогулки по жаркому городу. 7-часовой отдых на двухпалубном теплоходе из Киева в Межигорье. Организаторы мероприятия предлагают круиз по Днепру вдоль Подола, Оболони и Вышгорода, проход через шлюз Киевского водохранилища и отдых в Межигорском парка.
На теплоходе работает бар и музыкальное сопровождение.
Место: причал №7 Речного вокзала.
Стоимость: 500 гривен для взрослых, 250 гривен для ребенка.
Кроме того, в столице всегда можно просто погулять, посетить ВДНХ, Подол, Андреевский спуск, Крещатик и множество достопримечательностей, которые должен увидеть каждый.