Пока никаких специальных мероприятий, посвященных Дню молодежи, в Киеве не запланировано. Однако поскольку праздник приходится на воскресенье, а 28 июня будет выходным – День Конституции, вариантов приятного проведения времени для всех будет вдоволь.

К теме Пляжи и открытые бассейны Киева: цены и фото

Куда пойти в Киеве 27 июня

Спектакль "За двумя зайцами"



Спектакль "За двумя зайцами"/ Фото "Уикенд"

Постановка по пьесе Оксаны Прибиш, написанной по мотивам произведения Ивана Нечуй-Левицкого и Михаила Старицкого, не оставит равнодушным никого из зрителей. Режиссером выступил известный деятель Игорь Матиев, который до 2014 года работал в Донецком украинском музыкальном драмтеатре и отметился многими крутыми спектаклями.

По сюжету, события комедийной пьесы происходят в наше время. Однако авторы прекрасно обыграли все прекрасные нюансы событий оригинального произведения украинских писателя и драматурга.

Место и время проведения: 18:00, Киевский драматический театр на Подоле, Андреевский спуск, 20-Б.

Стоимость билетов: от 150 гривен.

Х "Книжный Арсенал"



"Книжный Арсенал" будет проходить в Киеве до 27 июня / Фото "День"

В 2021 году на 27 июня приходится последний день проведения международного фестиваля "Книжный Арсенал". Если вы еще не успели его посетить, пообщаться с интересными людьми и купить крутых книг, это точно стоит сделать! Программа фестиваля, кроме классической книжной ярмарки, состоит из концертов, кинопоказов и выставок современного искусства.

Из-за карантинных ограничений посетить фестиваль можно только в конкретный слот времени, который указан в билетах.

Место: Мистецкий арсенал, улица Лаврская, 10-12.

Стоимость билета: 100 гривен.

STAND-UP в баре Music Pub



Стендап в Киеве / Фото Ukrainian Stand-Up Agency

Любителям юмора и самого популярного в наши дни жанра стендап нужно обратить внимание на концерт украинских комиков. Артисты откровенно и с шутками будут рассказывать о жизни, поделятся своими мыслями и эмоциями, а также расскажут о множестве курьезных случаев. Впрочем, посещать концерт желательно лицам от 18 лет.

Место и время проведения: 19: 00 улица Михаила Максимовича, 4.

Стоимость билетов: от 180 гривен.

Быстрые знакомства SPEED DATING



Быстрые знакомства в Киеве / Фото Kyivmaps

Для тех, у кого нет пары, днем будет проходить довольно необычное для Украины мероприятие – быстрые знакомства. Организаторы говорят, что Speed Dating – интересный эксперимент для людей. Свидания будут проходить в формате по 7 минут. За время мероприятия каждый из присутствующих познакомится с 10–15 людьми противоположного пола.

Время и место проведения: 12:30, Ресторан Carpaccio, улица Софиевская, 14.

Стоимость билетов: от 498 гривен.

Как провести День молодежи в Киеве на открытом воздухе

Конечно, кроме культурных мероприятий и множества ресторанов в столице можно просто погулять, поплавать по Днепру или пофотографироваться.

К теме Где безопасно погулять в Киеве во время карантина: места столицы, которые надо посетить

Insta-прогулка от InstaCafe



Insta-прогулка в Киеве / Иллюстрация InstaCafe

Для любителей фотографироваться есть возможность запечатлеть яркие мгновения жизни в формате быстрых фотосетов. Каждый клиент InstaCafe получит 20 минут с профессиональным фотографом, а также крутые снимки на фоне красивых мест в центре Киева

Место: Речной вокзал.

Стоимость прогулки: 799 гривен.

Обратите внимание Лучшие места для фото в Киеве: куда лучше пойти для удачных фотосессий

Круиз в Межигорье на теплоходе



Круиз в Межигорье / Фото rentflot

Возможность для тех, кто кому не по нраву прогулки по жаркому городу. 7-часовой отдых на двухпалубном теплоходе из Киева в Межигорье. Организаторы мероприятия предлагают круиз по Днепру вдоль Подола, Оболони и Вышгорода, проход через шлюз Киевского водохранилища и отдых в Межигорском парка.

На теплоходе работает бар и музыкальное сопровождение.

Место: причал №7 Речного вокзала.

Стоимость: 500 гривен для взрослых, 250 гривен для ребенка.

Кроме того, в столице всегда можно просто погулять, посетить ВДНХ, Подол, Андреевский спуск, Крещатик и множество достопримечательностей, которые должен увидеть каждый.