Этот праздник в Украине отмечают с 1999 года. Организуют ярмарки, фестивали, выставки и различные развлекательные мероприятия.

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День детей в Киеве: куда пойти – Игроленд

Это прекрасная возможность провести время, если вдруг в Киеве снова пойдет дождь. В Игроленде будет KidsBoomParty.

Организаторы подготовили развлекательную программу CosmosBoomParty вместе с Амонг Ас (персонаж игры Among Us). А также будет TikTok-вечеринка.

Место: ТРЦ Sky Mall, третий этаж.

Время: 15:00.

Цена: Бесплатно, но нужно зарегистрироваться.

Robopark

Также можно посетить интерактивную выставку о роботах. Будет интересно не только маленьким, но и взрослым.

В парке ждут 52 робота со всего мира, 7 зон виртуальной и дополненной реальности, разработки робототехники, мастер-классы.

Место: ТЦ Gorodok Gallery, проспект Степана Бандеры, 23.

Время 10:00 до 21:00.

Цена: с 4 до 14 лет – 160 гривен, с 14 лет – 260 гривен.

Встреча с пограничниками

Для тех, кто мечтает стать военным это отличный шанс познакомиться с настоящей техникой и спецсредствами, которые помогают охранять границу. Или узнать как обнаружить нарушителя или поддельный документ.

У детей будет возможность принять участие в различных играх, мастер-классах, конкурсах.

Свой профессионализм покажут и мастера по поиску – служебные собаки.

Место: Софийская площадь

Время: 10:00

Цена: бесплатно

Детли на сайте ГПСУ.

Парк динозавров

Все дети любят динозавров. Если вы еще не были в киевском парке, то День защиты детей – прекрасный повод для этого.

Там ждут не просто фигуры древних существ, они роботизированные. Также в парке есть детские аттракционы.

Место: Гидропарк.

Время: с 10.00

Стоимость: от 3 до 12 лет – 100 гривен, с 12 лет – 150 гривен.

Киевский зоопарк

После рободинозавров, можно посмотреть и на настоящих живых животных. Киевский зоопарк приглашает увидеть волков, медведей, бегемотов, львов, зебр, крупных попугаев и многих других животных.

Место: проспект Победы, 32

Время: с 9:00 до 18:00

Цена: 120 гривен, до 5 лет – бесплатно.

История Дня защиты детей

Первая международная конференция по проблемам детей состоялась в Женеве 1 июня 1925 года. Тогда впервые заявили о правах детей – запрете детского труда, рабства и проституции несовершеннолетних.

В 1950 году ООН объявила 1 июня днем защиты прав, жизни и здоровья детей.