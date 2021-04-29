В депо в Киеве столкнулись три троллейбуса
Довольно мощное столкновение с участием трех троллейбусов произошло 28 апреля на территории Куреневского троллейбусного депо. В результате ДТП 3 транспортных средства получили механические повреждения.
Источник:фейсбук Эмиля Салманова
О довольно досадном инциденте с участием общественного транспорта написал в фейсбуке основатель проекта Wetravel Эмиль Салманов. По его словам, все троллейбусы, которые столкнулись, имеют конструкцию гармошки. Поэтому управлять ими гораздо сложнее, чем менее короткими троллейбусами.
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Впрочем, в "Киевпастрансе" отмечают, что все троллейбусы на сегодня уже обслуживают киевлян.
Авария по техническим причинам
Эксперт, выложивший фото аварии, забавно назвал инцидент "конкурсом водительского мастерства" в депо.
По данным Kyiv Media, коммунальщики объясняют ДТП техническим накатом. В результате инцидента никто не пострадал.
Это был технический накат. То есть столкновение произошло по техническим причинам, которые вызваны конструкцией троллейбуса. "Богдан" уже успели отремонтировать,
– прокомментировали в "Киевпастрансе".
Наказали ли кого-то за то, что троллейбус влетел в другие, неизвестно.
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