Довольно мощное столкновение с участием трех троллейбусов произошло 28 апреля на территории Куреневского троллейбусного депо. В результате ДТП 3 транспортных средства получили механические повреждения.

О довольно досадном инциденте с участием общественного транспорта написал в фейсбуке основатель проекта Wetravel Эмиль Салманов. По его словам, все троллейбусы, которые столкнулись, имеют конструкцию гармошки. Поэтому управлять ими гораздо сложнее, чем менее короткими троллейбусами.

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Впрочем, в "Киевпастрансе" отмечают, что все троллейбусы на сегодня уже обслуживают киевлян.

Авария по техническим причинам

Эксперт, выложивший фото аварии, забавно назвал инцидент "конкурсом водительского мастерства" в депо.

По данным Kyiv Media, коммунальщики объясняют ДТП техническим накатом. В результате инцидента никто не пострадал.

Это был технический накат. То есть столкновение произошло по техническим причинам, которые вызваны конструкцией троллейбуса. "Богдан" уже успели отремонтировать,

– прокомментировали в "Киевпастрансе".

Наказали ли кого-то за то, что троллейбус влетел в другие, неизвестно.

Куреневское троллейбусное депо является одним из крупнейших в Киеве. Оно обслуживает троллейбусы, которые ездят 13 маршрутами Оболонского и Деснянского районов столицы.