Во время получения огромной взятки бойцы СБУ задержали депутата Бориспольского районного совета. Он получил от нотариуса из Киева 40 тысяч долларов.

По данным следствия, политик угрожал потерпевшей лишить ее свидетельства нотариуса. Он якобы шантажировал женщину исключением из Единого реестра нотариусов из-за обвинений в недобросовестности.

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Действия депутата районного совета Борисполя квалифицировали как получение неправомерной выгоды через злоупотребление влиянием.

Угрожал связями в Минюсте и знакомствами с политиками



Забирать деньги мужчина приехал на элитном Mercedes / Фото пресс-службы СБУ

Как установили оперативники СБУ, депутат одной из партий говорил нотариусу, что может обвинить ее в недобропорядочности и лишить ее права работать.

Злоумышленник утверждал, что для него не будет сложным придумать искусственные обвинения и воспользоваться своим влиянием в Министерстве юстиции. Также он щеголял связями в политических кругах.

Чтобы избежать ответственности, депутат придумал схему передачи денег через пункт обмена валют. Взятку он собирался перевести в криптовалюту.

После передачи нотариусом 40 тысяч долларов в пункт обмена депутата задержали в Шевченковском районе Киева.



Деньги злоумышленник забирал в обменном пункте / Фото пресс-службе СБУ

Задержанному уже сообщили о подозрении. Если суд признает его вину, мужчине грозит от 12 750 до 25 500 гривен штрафа или от 2 до 5 лет лишения свободы.