В центре Киева на взятке в 40 тысяч долларов поймали депутата райсовета из Борисполя
Во время получения огромной взятки бойцы СБУ задержали депутата Бориспольского районного совета. Он получил от нотариуса из Киева 40 тысяч долларов.
Источник:пресс-служба СБУ
По данным следствия, политик угрожал потерпевшей лишить ее свидетельства нотариуса. Он якобы шантажировал женщину исключением из Единого реестра нотариусов из-за обвинений в недобросовестности.
Смотрите также У главы Черновицкой РГА проводят обыски: ему вменяют вымогательство взятки
Действия депутата районного совета Борисполя квалифицировали как получение неправомерной выгоды через злоупотребление влиянием.
Угрожал связями в Минюсте и знакомствами с политиками
Забирать деньги мужчина приехал на элитном Mercedes / Фото пресс-службы СБУ
- Как установили оперативники СБУ, депутат одной из партий говорил нотариусу, что может обвинить ее в недобропорядочности и лишить ее права работать.
- Злоумышленник утверждал, что для него не будет сложным придумать искусственные обвинения и воспользоваться своим влиянием в Министерстве юстиции. Также он щеголял связями в политических кругах.
- Чтобы избежать ответственности, депутат придумал схему передачи денег через пункт обмена валют. Взятку он собирался перевести в криптовалюту.
- После передачи нотариусом 40 тысяч долларов в пункт обмена депутата задержали в Шевченковском районе Киева.
Деньги злоумышленник забирал в обменном пункте / Фото пресс-службе СБУ
Задержанному уже сообщили о подозрении. Если суд признает его вину, мужчине грозит от 12 750 до 25 500 гривен штрафа или от 2 до 5 лет лишения свободы.
Поделиться новостью