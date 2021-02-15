Депутат Киевсовета от "Голоса" избил ведущего "Телевидения Торонто": за нецензурную лексику
Депутат от фракции "Голос" в Киевсовете Константин Богатов избил одного из ведущих шоу "Телевидение Торонто". Это произошло в День влюбленных 14 февраля. Избраннику не понравилось, что комик использовал нецензурную лексику.
Источник:24 канал
Богатов ударил парня в лицо и сломал ему очки.
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Пострадавший рассказал подробности на своей странице в фейсбуке.
Со мной все ок. Синяк, немного содранная от дверей кожа на руке, и сломанные очки,
– пишет Владислав Капица.
Это было первое выступление стендап-тура в Киеве в зале кинотеатра Братислава.
По словам Капицы перед выступлением к нему подошла администратор и сообщила, что сегодня на концерте будет присутствовать важная персона – депутат, который и помог организовать вечер. Но господину Богатову выступление не понравилось. Его не устроило, что ведущий шоу начал использовать нецензурную брань.
Богатов поднялся и сорвал выступление. После длительной перепалки он напал на артиста. Все закончилось тем, что кто-то вызвал полицию, а буйного депутата вывели из зала.
Стендап продолжился, полиция приехала чуть позже и предложила Богатову покинуть помещение.
Депутат на следующий день извинился отметив, что применять силу было нецелесообразно, но и мат – это неправильно.
Реакция партии
Депутаты "Голоса" в Киевсовете также извинились – назвали его поведение недопустимым.
"Инцидент, который произошел в Арт-центре "Братислава" вечером 14 февраля является позорным. Мы осуждаем высказывания и действия депутата Богатова. Искренне извиняемся лично перед стендапером Владом Капицей. И перед теми, кто стал свидетелем недопустимых высказываний и действий во время концерта. Подобное поведение Константина Богатова несовместимо с ценностями партии "Голос", – пишут на странице партии.
Депутаты уверяют, что на ближайшем собрании фракции "Голоса" в Киевсовете и сборах Киевской городской территориальной организации партии дадут оценку действиям Богатова.
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