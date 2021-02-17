Депутата Киевсовета Богатова, избившего ведущего, исключили из фракции "Голоса"
Фракция "Голоса" в Киевсовете приняла решение исключить из своего состава Константина Богатова. Депутат прославился тем, что ударил ведущего "Телевидения Торонто" Владислава Капицу. Сам народный избранник отказался добровольно сложить мандат.
Источник:24 канал
Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.
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Богатов отказался добровольно сложить мандат
Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голоса" в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не потерпит таких действий,
– отметили в "Голосе".
Поскольку Богатов захотел остаться с мандатом и добровольно складывать полномочия отказался, то в политсиле планируют отозвать его по решению общины.
Депутата попытаются отозвать из Киевсовета
Такой шаг в "Голосе" считают неприятным, но правильным. В политсиле также поблагодарили за многолетние проекты для общины Киева. Также однопартийцы надеются, что Богатову удастся восстановить свою репутацию.
Что известно об избиении ведущего "Телевидения Торонто"
- Инцидент произошел 14 февраля в арт-центре "Братислава".
- Богатову не понравилось, что Капица использует нецензурную лексику.
- Депутат встал и сорвал выступление.
- Ведущему разбили лицо и сломали очки.
- Из-за инцидента прибыла полиция, депутата вывели.
- На следующий день Богатов извинился, однако заметил, что использование ругани все же было недопустимо.
Депутат Киевсовета избил ведущего "Телевидения Торонто": смотрите видео 24 канала
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