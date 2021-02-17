Фракция "Голоса" в Киевсовете приняла решение исключить из своего состава Константина Богатова. Депутат прославился тем, что ударил ведущего "Телевидения Торонто" Владислава Капицу. Сам народный избранник отказался добровольно сложить мандат.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

Больше на тему Депутат Киевсовета от "Голоса" избил ведущего "Телевидения Торонто": подробности

Богатов отказался добровольно сложить мандат

Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голоса" в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не потерпит таких действий,

– отметили в "Голосе".

Поскольку Богатов захотел остаться с мандатом и добровольно складывать полномочия отказался, то в политсиле планируют отозвать его по решению общины.

Депутата попытаются отозвать из Киевсовета

Такой шаг в "Голосе" считают неприятным, но правильным. В политсиле также поблагодарили за многолетние проекты для общины Киева. Также однопартийцы надеются, что Богатову удастся восстановить свою репутацию.

Что известно об избиении ведущего "Телевидения Торонто"

Инцидент произошел 14 февраля в арт-центре "Братислава".

Богатову не понравилось, что Капица использует нецензурную лексику.

Депутат встал и сорвал выступление.

Ведущему разбили лицо и сломали очки.

Из-за инцидента прибыла полиция, депутата вывели.

На следующий день Богатов извинился, однако заметил, что использование ругани все же было недопустимо.

Депутат Киевсовета избил ведущего "Телевидения Торонто": смотрите видео 24 канала