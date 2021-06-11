Депутатам и чиновникам в Киеве будут колоть Pfizer вне очереди

В Киеве начинают массовую прививку депутатов, чиновников и судей. Им будут колоть не китайский препарат Coronavac, а более эффективную немецкую вакцину Pfizer. Также такая категория граждан не будет стоять в очередях – к ним будут направлять мобильные бригады.

Новость обнародовали на сайте КГГА. Она возмутила людей. В частности, блогер Сергей Стерненко увидел в этом измену.

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Дискриминируют при вакцинации

Он считает, что это дискриминация и "скотство".

Почувствуй себя человеком низшего сорта, если ты не чиновник, депутат или не работаешь в суде. Киевсовет не постыдился дать новость о том, как украинцев дискриминируют при вакцинации от коронавируса,

– подчеркнул Стерненко.

Он напомнил, что обычные граждане в Киеве в основном сейчас могут получить только Coronavac, записавшись у семейного врача и только при условии, что вакцина есть в определенной больнице. Или через сервис "Дия", простоять несколько часов в очереди и получить тот же Coronavac.

К тому же КГГА сообщает, что депутатов, чиновников и судей будут вакцинировать не в порядке общей очереди, а к ним специально будут ездить мобильные бригады. И колоть будут Pfizer, эффективность которого выше, чем у китайской вакцины.

Когда начнут прививать депутатов и чиновников

На сайте КГГА отмечают, что такая массовая вакцинация начнется с 14 июня.

Там также напомнили, что на выходных в Киеве будет работать Центр вакцинации, в котором прививают зарегистрированных в приложении "Дия". Стать в очередь можно онлайн – через сервис Helsi.me. Правда, свободных слотов сейчас нет.