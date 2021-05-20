Впрочем, мэр Киева подчеркнул, что они только учатся в другой стране. При этом живут они все еще здесь, в Киеве.
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Кличко ответил, почему его семья живет не в Киеве, а за границей
По словам Виталия Кличко, его двое сыновей и дочь всегда приезжают в Украину, когда имеют свободное время. В частности, они проводят здесь каникулы. К тому же его старший сын проходил практику в Киеве, в одной бизнес-компании.
Знаете, кому-то это нравится, или нет, но как родитель – что я могу дать своему ребенку? Кто-то думает – деньги, кто-то – наследство. А самое главное – это хорошее образование,
– пояснил политик.
В интервью ему задали вопрос "С образованием Киева что-то не так?". На это городской голова откровенно ответил, что хочет дать лучшее образование своим детям.
В то же время он подчеркнул, что они – украинцы и являются патриотами Украины. Впрочем, так сложилось, что учатся они сейчас за границей. Виталий Кличко также добавил, что родился в Киргизии, но это не значит, что он не является украинцем.
На вопрос "Вернутся ли его дети в Украину", он дал резкий ответ, что они и так здесь живут. Хоть и учатся в другой стране.
Виталий Кличко со старшим сыном Егором-Даниэлем / Фото из Фейсбука мэра Киева
Что известно о семье Виталия Кличко
- Виталий Кличко женился 26 апреля 1996 года на модели Наталье Егоровой.
- У супругов трое детей: сыновья Егор-Даниэль и Максим-Александр, а также дочь Елизавета-Виктория.
- Дети политика имеют американское гражданство.