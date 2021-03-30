В Киеве возник скандал из-за вероятного закрытия одной из крупнейших детских поликлиник на Урловской, 13. Впрочем, в КГГА уверяют, что зучреждение не собираются закрывать, а лишь изменили его график работы.

В то же время заместитель директора Департамента здравоохранения КГГА Дмитрий Куцопал подтвердил, что в клинике есть проблемы с выплатами заработной платы. Это, по его словам, вина руководства учреждения.

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Не заключили договоры

В ноябре в медучреждении возникла задолженность по зарплате.

К сожалению, это медицинское учреждение заключило договор только по двум медицинским пакетам и в среднем получило 3,2 миллиона в прошлом году при потребности в 6 миллионов, т.е. около 60% их потребности на зарплаты,

– сказал Куцопал.

Департамент здравоохранения КГГА пообщался с исполняющим обязанности руководителя диагностического центра, он работает на должности всего 2 месяца.

Руководство учреждения объяснило, что не планировало закрывать центр. С 1 апреля учреждение возобновит работу полностью, сейчас – только изменен график работы.

Проблем с зарплатами не будет

Также в КГГА уверяют, что проблему выплат заработной платы также решат – увольнять никого не будут.

Речи об увольнении работников или продаже центра не идет. Говорится только об изменении графика работы сотрудников. Временно – до заключения новых пакетов. В этом году новый руководитель планирует заключить 5 пакетов с НСЗУ и 1 апреля полностью возобновить работу,

– заверил Куцопал.

Напомним, жители Дарницкого района возмутились из-за вероятного закрытия детского диагностического центра.