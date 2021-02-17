В Киевской области продолжается расследование отравления 12-летних лицеисток таблетками. Прокуратура установила, что они не были склонны к суициду и не имели проблем в семье или со сверстниками.

Девочка, которая выжила после этого ужасного эксперимента, рассказала, что посмотрела месяц назад в социальной сети ТікТок видеозапись, где на черном экране было предложение: "Выпей 40 таблеток "Но-шпы" и увидишь, что будет".

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Дротаверин, который выпили лицеистки в Боярке, является аналогом "Но-шпы". К сожалению одна девочка умерла от такого количества препарата. Другая находится в больнице.

Следствие отрабатывает следующие версии:

негативное влияние Интернета,

склонение к самоубийству,

отношения с семьей и сверстниками,

законность продажи лекарств детям.

Но, забегая вперед, девочки не были склонны к самоубийству, проблем в семье и со сверстниками не имели,

– пишет начальница департамента защиты детей и противодействия насилию Юлия Усенко.

Также она отметила, что 2021 год начался с 18 самоубийств и попыток их совершения. Возраст детей от 10 до 16 лет.

Причиной роста числа самоубийств некоторые источники называют активизацию так называемых, "групп смерти", вроде "Синего кита".

Киберполиция пока не нашла новую смертельную "игру"

Правоохранители, которые занимаются расследованием преступлений, совершенных с помощью современных технологий и интернета, пока не нашли в соцсетях подобных "игр", но в каждом отдельном случае они проверяют все факты.

Напомним, что после случая в Боярке, в Умани еще две школьницы выпили по 10 таблеток дротаверина, их отвезли в больницу. "Объясняют поступок тем, что имели целью привлечь внимание родителей. Семьи девушек состоят на учете как попавшие в сложные жизненные обстоятельства", пишет Усенко.