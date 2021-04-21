Мне пох*й: девушка, которая курила в метро, отреагировала на возмущение киевлян – видео
Девушка, которая показательно нарушила правила пользования метро и карантинные ограничения, записала новое видео, в котором прокомментировала свое отношение к ситуации.
Источник:Киев оперативный
После того, как киевляне обратили внимание на видео с курением сигарет в метро, автор записи решила создать для своих подписчиков новый контент. Вместо извинений девушка наоборот нагло заявила, что не переживает из-за возмущения людей.
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Судя по всему, никакого раскаяния она не испытывает.
Лайфхак, как стать популярной
По словам девушки, она советует подписчикам совершать подобные поступки, чтобы попасть в ленту "Киева". Благодаря своему поступку она якобы стала известной за одну ночь.
Никакая таргетированная реклама, или реклама у блогера не даст таких результатов. Друзья, серьезно, мне настолько пох*й, что вы даже не представляете,
– нагло отметила девушка, комментируя ситуацию.
Она также добавила с использованием нецензурной лексики, что ее нисколько не беспокоит эта ситуация.
Смотрите видео реакции девушки на возмущение людей из-за курения в вагоне метро:
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