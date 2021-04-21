Девушка, которая показательно нарушила правила пользования метро и карантинные ограничения, записала новое видео, в котором прокомментировала свое отношение к ситуации.

После того, как киевляне обратили внимание на видео с курением сигарет в метро, автор записи решила создать для своих подписчиков новый контент. Вместо извинений девушка наоборот нагло заявила, что не переживает из-за возмущения людей.

Смотрите также В метро Киева подростки нагло курили сигареты и хвастались этим в соцсетях: видео

Судя по всему, никакого раскаяния она не испытывает.

Лайфхак, как стать популярной

По словам девушки, она советует подписчикам совершать подобные поступки, чтобы попасть в ленту "Киева". Благодаря своему поступку она якобы стала известной за одну ночь.

Никакая таргетированная реклама, или реклама у блогера не даст таких результатов. Друзья, серьезно, мне настолько пох*й, что вы даже не представляете,

– нагло отметила девушка, комментируя ситуацию.

Она также добавила с использованием нецензурной лексики, что ее нисколько не беспокоит эта ситуация.

Смотрите видео реакции девушки на возмущение людей из-за курения в вагоне метро:

В метрополитене Киева прокомментировали ситуацию с подростками, которые показательно курили сигареты в вагоне подземки. Коммунальщики пообещали обратиться относительно инцидента в полицию. Правоохранители на произошедшее официально пока не отреагировали.