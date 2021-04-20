Девушки, попавшие в скандал в Дубае щеголяют тем, как они отдыхают во время локдауна в киевских ресторанах. К тому же модели анонсируют новую вечеринку.

На кадрах девушки в элитном киевском ресторане Avalon курят кальян и показывают блюда, которые для них приготовили. Видео появились на страницах в инстаграме блоггерш ulianajuliana и diaaa.na.

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Гуляют в ресторане во время карантина

Одна из девушек удивляется, что журналисты следят за их поведением и подчеркнула, что не понимает кому интересна такая новость. Также она добавила, что проводит уже третью ночь без сна.

Девушки пишут, что скоро состоится еще одна "Дубаи-вечеринка".

Девушки из "Дубаи" отдыхают в ресторанах во время локдауна: смотрите фото

Скриншоты из инстаграм

Скандал из-за откровенной фотосессии в Дубае: что известно

В одном из районов столицы ОАЭ группа девушек устроила эротическую фотосессию прямо на балконе небоскреба.

В съемках принимали участие гражданки Украины, России и Беларуси. Они все были полностью обнажены.

Местные жители вызвали полицию, ведь такое поведение противоречит законам страны. Девушек обвинили в публичном разврате.

Подруга задержанных рассказала, что о них распространяют много лжи. Она заверила, что ни о каких оргиях и эскортах как цели поездки не говорилось.

Напомним, что недавно нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снова попал в карантинный скандал устроил вечеринку на день рождения жены, полиция открыла производство.