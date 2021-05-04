В оправдательных видео, которые злоумышленницы выложили в соцсетях, обе девушки утверждают, что не хотели сделать ничего плохого. В записях они обратились к прихожанам и другим людям, которых оскорбили своим поведением.
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Девушки говорят, что не были пьяными.
Максимум – бутылка пива
- По словам обеих нарушительниц, они не хотели обидеть в праздник Пасхи. Они не думали, что кто-то из посторонних людей узнает об их поступке. Однако хвастались своими приключениями в соцсетях.
- Девушки объясняют, что не употребляли крепкого алкоголя и не находились в состоянии наркотического опьянения. Они лишь выпили "максимум по бутылке пива на человека".
Смотрите видео извинений девушек, которые курили и задували свечи в храме Киева:
В комментариях к записи пользователи высказали мнения о том, что девушки извинились не из-за раскаяния, а потому, что их заставили это сделать. Кроме того, у одной из них в соцсетях юзернейм с указанием Bohprostit.
Наказали ли девушек правоохранители, неизвестно