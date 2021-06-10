На брифинге, посвященном массовым обыскам в КГГА, работники ГФС подчеркнули, что постоянное проведение следственных действий якобы не является попыткой политической расправы над Виталием Кличко. Фискалы говорят, что продолжают расследовать факты уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением и хищения бюджетных денег.

Смотрите также Хищение средств бюджета Киева: ГФС расследует 9 уголовных производств

В рамках следственно-оперативных мероприятий налоговики допрашивают свидетелей, накладывают аресты на банковские счета обществ, а также проводят судебно-экономических и строительно-технические экспертизы.

Часть дел уже направили в суд

По словам председателя ГФС Вадима Мельника, он не может назвать фамилии должностных лиц, которые фигурируют в производствах. Впрочем, руководитель фискальной службы отметил, что расследование проводят в отношении всех чиновников, которые, вероятно, причастны к совершению коррупционных преступлений.

Материалы некоторых производств ГФС уже направила в суд для рассмотрения по существу.

В КГГА говорят о сотрудничестве с правоохранителями

Первый заместитель мэра Николай Поворозник отметил, что представители местной власти готовы сотрудничать с правоохранителями, чтобы упреждать коррупционные случаи и наказывать чиновников, которые виноваты.

По его словам, за 4 года полицейским и фискалам передали информацию о 400 злоупотреблениях, которые совершили чиновники. Вскоре правоохранители должны получить результаты проверок, которые аудиторы проводили в КГГА в этом году.

За этот год провели около 15-17 проверок. Их результаты также в ближайшее время будут отправлены в правоохранительные органы для того, чтобы они дали соответствующую правовую оценку деяниям тех или иных работников. Все правоохранительные органы, которые обращаются за информацией в структурные подразделения КГГА или Киевсовета, они все документы получают. Для этого не нужно устраивать шоу и делать на этом пиар,

– подчеркнул Поворозник.

Смотрите видео сюжета о брифинге ГФС по обыскам в КГГА: