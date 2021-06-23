Снова обыски: фискалы пришли в "Киевпастранс"

Череда обысков в помещениях коммунальных компаний КГГА продолжается. 23 июня с обысками пришли работники ГФС в "Киевпастранс".

Правоохранители говорят, что расследуют уголовное производство относительно присвоения бюджетных средств, злоупотребления служебным положением, а также уклонения от уплаты налогов. В КГГА на очередные обыски пока не отреагировали.

В ГФС говорят о 160 миллионах убытков для Киева: что ответили в КГГА

По данным ГФС, чиновники "Киевпасстранса" якобы по договоренности с чиновниками "Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры" присвоили деньги во время работ по реконструкции трамвайной линии.

Изъяли бухгалтерию и компьютеры



Налоговики пришли с обысками в "Киевпастранс" / Фото ГФС Киева

Фискалы утверждают, что общее количество проведенных работ составило более 80 миллионов гривен. Часть из этих средств чиновники якобы разворовали.

Правда, сколько денег якобы похитили чиновники, в ГФС не отмечают, ссылаясь на то, что сумму убытков должна установить экспертиза.

В фискальной службе также отметили, что установили лиц, которые использовали реквизиты так называемых "рисковых" компаний, якобы помогали сотрудникам одного из обществ уклоняться от уплаты налогов.



Во время обысков в "Киевпастрансе" изъяли компьютеры / Фото ГФС Киева

Во время обысков в помещении "Киевпастранса" фискалы изъяли документ о финансово-хозяйственной деятельности коммунальщиков, а также их оргтехнику.

Досудебное расследование этого дела продолжается. Задержали ли правоохранители хотя бы кого-то из фигурантов производства, пока неизвестно.