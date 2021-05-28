Хищение средств бюджета Киева: ГФС расследует 9 уголовных производств

Государственная фискальная служба сейчас расследует сразу 9 уголовных производств. Все они связаны с хищением средств бюджета Киева.
Об этом сообщил глава фискальной службы Вадим Мельник во время пресс-брифинга 28 мая.
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Мельник отметил, что эти уголовные производства расследуются по фактам:
- уклонение от уплаты налогов,
- злоупотребление служебным положением,
- хищение государственного имущества.
Глава ГФС добавил, что правонарушителям грозит серьезное наказание. К примеру, максимальная санкция статьи 191 о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением предполагает:
- от 7 до 12 лет лишения свободы;
- до 3 лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- конфискацию имущества.
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По словам Мельника, в этих делах фигурируют коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования, которым выделяются средства из местного бюджета для проведения работ и закупок в интересах общины Киева. Также глава ГФС назвал суммы убытков, которые предварительно установлены во время следствия:
- "Киевский метрополитен" – 9 миллионов гривен;
- "Киевгорсвет" – 12 миллионов гривен;
- "Киевзеленстрой" – 40 миллионов гривен;
- "Киевавтодормост" – 30 миллионов гривен;
- "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" – 9 миллионов гривен;
- "Киевпастранс" – 40 миллионов гривен;
- "Киевавтодор" – 18,6 миллиона гривен;
Кроме 40 обысков, которые проводились с 11 по 27 мая, в уголовных производствах осуществляют и другие следственные действия, сообщил Вадим Мельник. В то же время глава ГФС сообщил, что у правоохранительных органов нет никаких претензий к мэру Киева Виталию Кличко.Обратите внимание! За последние несколько недель в Киеве провели более 70 обысков. Правоохранители пришли во все основные коммунальные предприятия города, в кабинеты КГГА и домой к должностным лицам. Силовики даже наведались с обысками к дому Виталия Кличко. Он и его команда считает, что это политическое давление на городскую власть.