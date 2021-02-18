В Киеве на НСК "Олимпийский" 18 февраля состоится футбольная игра между "Динамо" и бельгийским "Брюгге". Из-за этого метрополитен, возможно, ограничит работу некоторых станций.

Речь идет о станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

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После окончания игры с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров возможно ограничение не закрытие на вход станций,

– пишут на сайте "Киевского метрополитена".

Игра начинается в 17:00 и закончится около 18:45.

Это традиционный механизм, который применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Кстати, сегодня в Киеве "минировали" станции метро – "Дворец спорта" и "Майдан независимости". Поскольку взрывчатку не нашли, то их работа уже восстановлена.