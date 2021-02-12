Первый секретарь посольства Нидерландов Лодевейк Смоору ежедневно ездит на работу на велосипеде. Даже снежная метель не испортила настроение иностранцу, который выбирает именно такой вид транспорта в любую погоду.

Посольство расположено на Подоле. Лодевейк уже 2 года пользуется велосипедом, чтобы добраться на работу. Он говорит, что в Нидерландах такой вид транспорта очень распространен, ведь это поддерживает экологию и разгружает трафик на дорогах.

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Конечно у Лодевейка не обычный велосипед, а со специальными шипами на резине, которые позволяют ему преодолевать снежные заносы.

Иногда с дипломатом случаются курьезы – к примеру работники украинского министерства не знают, что делать с велосипедом, куда его припарковать, ведь обычно к ним приезжают на машинах. А иногда работника посольства путают с курьером.

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Впрочем, Лодевейк подчеркнул, что украинцы часто ему помогают и предлагают заносить велосипед в помещение, чтобы обезопасить от кражи.