Оба директора за взятку обещали предоставить разрешение на обустройство веревочных парков. Их задержали 26 мая.
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Что известно о взяточниках
- В парке "Конча-Заспа" обустройство парка стоило вдвое дороже, чем в Национальном природном парке "Голосеевский".
Задержание взяточников / Фото Киевская областная прокуратура
- Но взятку чиновник решил получить частями.
- Разрешение хотел получить один и тот же предприниматель, которому бы разрешения на веревочные парки вместе стоили 6 тысяч долларов.
Взятка в 54 тысячи гривен / Фото Киевская областная прокуратура
- Обоих чиновников разоблачили оперативники совместно с ГБР и Киевской городской прокуратуры.
- Директорам хотят объявить о подозрении и избрать меру пресечения.
Следственные действия в кабинете одного из взяточников / Фото Киевская областная прокуратура
Какая ответственность для должностных лиц
На них открыто уголовное дело из-за принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом
Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.