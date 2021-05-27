Оба директора за взятку обещали предоставить разрешение на обустройство веревочных парков. Их задержали 26 мая.

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Что известно о взяточниках

  • В парке "Конча-Заспа" обустройство парка стоило вдвое дороже, чем в Национальном природном парке "Голосеевский".

Прокуратура Києва Конча-Заспа Голосіївський хабар 6 тисяч долларів
Задержание взяточников / Фото Киевская областная прокуратура

  • Но взятку чиновник решил получить частями.
  • Разрешение хотел получить один и тот же предприниматель, которому бы разрешения на веревочные парки вместе стоили 6 тысяч долларов.

Прокуратура Києва Конча-Заспа Голосіївський хабар 6 тисяч долларів
Взятка в 54 тысячи гривен / Фото Киевская областная прокуратура

  • Обоих чиновников разоблачили оперативники совместно с ГБР и Киевской городской прокуратуры.
  • Директорам хотят объявить о подозрении и избрать меру пресечения.

Прокуратура Києва Конча-Заспа Голосіївський хабар 6 тисяч долларів
Следственные действия в кабинете одного из взяточников / Фото Киевская областная прокуратура

Какая ответственность для должностных лиц

На них открыто уголовное дело из-за принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом

Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.