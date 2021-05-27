Директора "Конча-Заспы" и парка "Голосеевский" попались на взятке в 6 тысяч долларов

Двоих чиновников, которые руководили парком "Конча-Заспа" и "Голосеевский", разоблачили во время получения взятки. Один требовал 4 тысячи долларов, другой – 54 тысячи гривен.

Оба директора за взятку обещали предоставить разрешение на обустройство веревочных парков. Их задержали 26 мая.

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Что известно о взяточниках

В парке "Конча-Заспа" обустройство парка стоило вдвое дороже, чем в Национальном природном парке "Голосеевский".



Задержание взяточников / Фото Киевская областная прокуратура

Но взятку чиновник решил получить частями.

Разрешение хотел получить один и тот же предприниматель, которому бы разрешения на веревочные парки вместе стоили 6 тысяч долларов.



Взятка в 54 тысячи гривен / Фото Киевская областная прокуратура

Обоих чиновников разоблачили оперативники совместно с ГБР и Киевской городской прокуратуры.

Директорам хотят объявить о подозрении и избрать меру пресечения.



Следственные действия в кабинете одного из взяточников / Фото Киевская областная прокуратура

Какая ответственность для должностных лиц

На них открыто уголовное дело из-за принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом

Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Коммунальное предприятие "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" подчиняется Киевскому коммунальному объединению зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" при Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.