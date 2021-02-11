Для експлуатації за кордоном: в"Жулянах" затримали чоловіка, який вербував моряків
Учасника злочинної організації, якого підозрюють у торгівлі людьми, затримали 11 лютого на території міжнародного аеропорту "Київ". Фігурант кримінальної справи нібито вербував моряків для подальшого використання їх праці за кордоном.
Источник:прокуратура АР Крим
Як стверджують правоохоронці, затриманий перебував у розшуку як учасник злочинної організації.
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Від 8 до 15 років із конфіскацією
- Затримали зловмисника представники прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також поліцейські АРК разом із бійцями Державної прикордонної служби.
- Йому інкримінують торгівлю людьми, вчинену організованою групою.
- Якщо провину зловмисника визнають в суді, йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення.
За даними слідства, зловмисник разом зі спільниками з 2015 року шукав моряків, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Потім чоловіків через окупований Крим відправляли до Туреччини, де нелегально направляли на кораблях до країн ЄС.
Деяких з моряків, завербованих угрупуванням, затримували правоохоронці Італії та Греції. Вони відбувають покарання за порушення місцевих законів.
Голосіївський районний суд вже обрав для затриманого запобіжний захід у вигляді перебування під вартою. З можливістю вийти на волю під заставу в 681 тисячу гривень.
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