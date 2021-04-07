У КМДА запланували запустити нову соціальну послугу, скористатися якою зможе будь-яка людина з обмеженими можливостями, яка перебуває в Києві.

Про наміри відкриття послуги "Соціальне таксі для осіб з інвалідністю" розповіла заступниця мера Києва Марина Хонда. За її словами, запуск проєкту вже перебуває на завершальному етапі. Машини мають вийти на маршрути вже у травні.

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За словами чиновниці, послуга в пілотному режимі показала, що соціальне таксі користуватиметься популярністю.

Київ – перший в Україні

Коли у КМДА лише планували створити таксі для осіб з інвалідністю, з'ясувалося, що в Україні відсутні нормативні акти, які б мали регулювати подібну діяльність.

Як стверджує заступниця голови КМДА, за час "пілоту" представники влади Києва напрацювали механізм, який зареєстрували в органах юстиції.

Київ – перший в Україні розробив та зареєстрував цю соціальну послугу. Подачу пропозицій на конкурс уже завершено. Після оголошення переможця, він почне підготовку до виходу на маршрут. Орієнтовний період виходу на маршрути: кінець квітня – початок травня, – підкреслила Хонда.

Спочатку у Києві працюватимуть 20 спеціально обладнаних машин. Потім цю кількість мають збільшити.