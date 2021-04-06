На Днепровской набережной в Киеве легковушка снесла курьера Glovo: видео
Очередная авария с участием работника популярной службы доставки произошла утром 6 апреля на Днепровской набережной в Киеве. В результате аварии пилот мопеда получил травмы.
Источник:Патрульная полиция Киева
Пострадавшего курьера госпитализировали в больницу медики скорой. На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, к аварии привело нарушение правил дорожного движения водителем легковушки BMW.
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По факту аварии с пострадавшими следователи должны открыть уголовное производство.
Что известно о ДТП с участием курьера Glovo в Киеве
- Авария произошла неподалеку от торгового центра River Mall утром 6 апреля.
- Водитель BMW хотел повернуть направо с правой полосы, однако не предоставил преимущество в движении пилоту мопеда Honda, который двигался позади.
- Курьер пытался проскочить на большой скорости, но легковушка его снесла.
- От удара мопед и курьер отлетели в бордюр.
Какие именно травмы получил пострадавший, пока неизвестно. Решение о квалификации уголовного дела или о его прекращении, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, правоохранители должны принимать после того, как медики установят степень повреждений курьера.
Смотрите видео столкновения BMW и мопеда курьера Glovo:
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