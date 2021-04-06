Очередная авария с участием работника популярной службы доставки произошла утром 6 апреля на Днепровской набережной в Киеве. В результате аварии пилот мопеда получил травмы.

Пострадавшего курьера госпитализировали в больницу медики скорой. На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, к аварии привело нарушение правил дорожного движения водителем легковушки BMW.

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По факту аварии с пострадавшими следователи должны открыть уголовное производство.

Что известно о ДТП с участием курьера Glovo в Киеве

Авария произошла неподалеку от торгового центра River Mall утром 6 апреля.

Водитель BMW хотел повернуть направо с правой полосы, однако не предоставил преимущество в движении пилоту мопеда Honda, который двигался позади.

Курьер пытался проскочить на большой скорости, но легковушка его снесла.

От удара мопед и курьер отлетели в бордюр.

Какие именно травмы получил пострадавший, пока неизвестно. Решение о квалификации уголовного дела или о его прекращении, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, правоохранители должны принимать после того, как медики установят степень повреждений курьера.

Смотрите видео столкновения BMW и мопеда курьера Glovo:

Аварии с участием курьеров служб доставки в Киеве случаются очень часто. Большинство из них связаны с наглыми нарушениями правил дорожного движения самими пилотами двухколесных транспортных средств.