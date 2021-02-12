В Днепровском районе Киева скорая столкнулась со снегоочистителем: видео
Скорая не разминулась со снегоочистителем / Скриншот из видео
Столкновение машины скорой помощи и снегоочистителя произошло вечером 12 февраля на улице Петра Запорожца в Киеве. В результате аварии никто не пострадал.
На месте происшествия работают полицейские, которые пытаются выяснить все обстоятельства ДТП. На месте аварии образовалась огромная пробка.
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Кто именно из водителей виноват в том, что произошло столкновение, узнают патрульные. Пока неизвестно, к каким выводам они пришли, обследуя место происшествия.
Скорая ехала на вызов
- По предварительным данным, медики скорой отвозили пациента в Киевскую городскую клиническую больницу №3.
- Не доехав до места несколько сотен метров скорая задела снегоочиститель, который убирал дорогу и двигался ей навстречу.
- К счастью, несмотря на большую вероятность получить травмы, поскольку в машинах скорой есть проблемы с пристегиванием и безопасностью во время аварий, люди не пострадали.
Смотрите видео с места столкновения быстрой и снегоочистительной машины в Киеве:
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