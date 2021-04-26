Працівники прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох уродженців Миколаєва, які, за даними слідства, зі зброєю пограбували хлібний кіоск.

Під час досудового розслідування зловмисники перебували під вартою. Незабаром їх справу розглядатимуть в Деснянському районному суді. За скоєне чоловікам загрожує до 12 років ув'язнення.

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Також служителі Феміди можуть покарати чоловіків конфіскацією майна.

Що відомо про пограбування хлібного кіоску в Києві



Зловмисники загрожували жінці ножем / Фото поліції Києва

Злочин стався у березні 2020 року на вулиці Каштановій.

Двоє чоловіків у масках зайшли до кіоску, та почали погрожувати продавчині ножем. Зловмисники забрали 3 тисячі гривень, після чого втекли.

Ймовірних грабіжників слідчі встановили за допомогою записів з камер відеоспостереження. Підозрюваних затримали.

Ними виявились 40-річний уродженець Миколаєва та старший від нього на 4 роки брат, які вже мали проблеми з законом.

Після затримання правоохоронці вилучили одяг чоловіків та відправили його на експертне дослідження та порівняння з відеозаписами з камер системи "Безпечне місто".

Висновки спеціалістів разом з іншими доказами провини зловмисників додали до матеріалів провадження.



Слідчі закінчили досудове розслідування нападу на хлібний кіоск / Фото поліції Києва