Розовый снег: догхантеры по всему Киеву рассыпали яд для собак – фото 18+
Столичные зоозащитники бьют тревогу из-за крайне масштабной "акции" догхантеров. Во всех районах Киева, в местах, где владельцы гуляют с животными наиболее часто, злоумышленники рассыпают яд для собак.
Источник:24 канал
Ветеринары утверждают, что за последние несколько суток в десятки раз возросло количество обращений владельцев собак и киевлян, которые увидели отравленное животное, и решили его спасти.
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В соцсетях любители четвероногих предупреждают о том, что фактически ни одно место для выгула собаки нельзя считать безопасным.
Розовый снег
Злоумышленники рассыпают вещество на снег, а четким признаком того, что на место попал яд – розовый его окрас.
Снег в месте, где преступники рассыпали яд, меняет цвет на розовый / Фото 24 канала
Впрочем, подобный окрас снега сохраняется недолго. Уже через несколько часов после нанесения яда место становится белым и обнаружить его фактически невозможно.
По крайней мере об этом в соцсетях пишет известный своими жестокими убийствами догхантер Алексей Святогор, которого недавно признали невиновным в пропаганде жестокого обращения с животными.
Объяснение Святогора / Скриншот из сообщества догхантеров
Комментарии Святогора в профильных сообществах свидетельствуют, что столичные догхантеры действительно решили массово отравить животных.
За несколько часов место нанесения яда никак не узнать / Скриншот из сообщества догхантеров
Кроме того, в Киеве уже начали находить тела погибших собак. Зоозащитники, увидевшие погибших животных, вызвали на места полицию. Следователи должны расследовать преступления.
Животное, которое отравили догхантеры / Фото 24 канала
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