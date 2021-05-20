Злоумышленник, как установили следователи, с 2012 года встречался с женщинами и жестоко с ними обращался. По данным "Чрезвычайных новостей", Волков шантажировал девушек и подсыпал им наркотики. Женщин, которые хотели с ним расстаться, злоумышленник жестоко избивал.

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Одной из таких пострадавших была 33-летняя Ольга Войтенко. Ее, Волков избил в собственном дачном доме.

Что известно о деятельности врача Волкова

Сначала злоумышленник работал врачом-венерологом. Впоследствии, он сменил профессию и стал довольно популярным тренером по фитнесу.

В свободное от работы время мужчина знакомился с женщинами и заводил с ними отношения. Однако, адекватным отношение к женщинам со стороны мужчины назвать нельзя.

В сентябре 2020 года Волков привез в свой дачный дом 33-летнюю женщину, где поссорился с ней. Во время конфликта, злоумышленник схватил биту и начал забивать ею потерпевшую по голове и телу.

22 сентября мужчину задержали по подозрению в совершении покушения на убийство. Во время следствия выяснилось, что подобное поведение было Волкову присуще, а потерпевших от его рук гораздо больше.

Как отметили в полиции Киевской области, во время расследования дела об избиении, правоохранители выяснили, что Волков может быть причастным к убийству.

Полицейские выяснили, что в 2016 году врач лишил жизни 35-летнюю женщину. Произошло это в Соломенском районе Киева. Как именно умерла потерпевшая, правоохранители не рассказали.

19 мая 2021 года Волкову сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Если его вину признают в суде, мужчине грозит до 15 лет заключения.

Смотрите видео полиции об убийстве, совершенном Алексеем Волковым в 2016 году: