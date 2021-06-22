Спасатели также не исключают вероятность детонации боеприпасов. По словам заместителя председателя ГСЧС Киевщины Сергея Майстренко, причиной взрыва точно не был газ.

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Окончательно причины взрыва установят следователи.

В квартире якобы жил военный

Некоторые жители многоэтажки говорят, что мужчина, который жил в квартире, где произошел взрыв, мог не перекрыть газопровод.

Однако другие пострадавшие утверждают, что взрыв произошел в помещении, где жил военный. Этим они объясняют свою теорию о детонации взрывчатки.

Около часа дня я вышла в магазин и услышала взрыв. Вернувшись, подбежала к подъезду, увидела, что на 3 этаже квартира выбита. Дальше огонь поднимался вверх, начала гореть крыша,

– рассказала одна из жительниц дома.

Что известно о взрыве и пожаре многоэтажки в Белогородке

Взрыв произошел около 13:20 на третьем этаже пятиэтажки. Сразу после этого в помещении начался пожар.

Огонь охватил квартиры на 3, 4 и 5 этажах, а также крышу дома.

В результате инцидента погиб мужчина. Еще 3 пострадавших госпитализировали. Среди них – 13-летний ребенок. Еще 6 пострадавших осмотрели врачи. От госпитализации они отказались.

Жителей дома пытаются расселить.

Смотрите видео сюжета о взрыве и пожаре в жилом доме в Белогородке: