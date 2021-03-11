В Киеве в Доме профсоюзов, который стал символом Революции Достоинства, таки открыли покерный клуб. Якобы там будут играть ради спортивного интереса.

Об открытии покерного клуба сообщили на фейсбук-странице спортивного покера "Full House". С 11 марта там даже будут проходить первые турниры.

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Покер спортивный, но на деньги все равно будут играть

Впрочем, ранее заведующий заведения говорил журналистам Следствие.инфо, что там, в частности, планируют играть на деньги – в VIP-комнатах.

Клуб будет занимать аж тысячу квадратных метров. Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. Посетителей VIP-комнат будут обслуживать "свои" официанты.

Во Всеукраинской федерации спортивного покера в феврале сказали, что клуб не имеет признаки подпольного казино. Там заверили, что участники турниров будут платить только фиксированную сумму для участия в игре, а никаких других ставок в спортивном покере не делают.

Также в федерации заверили, что уважают Дом профсоюзов как символ Революции достоинства, потому участвуют в ремонте и восстановлении здания.

Что было раньше: