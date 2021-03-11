В Доме профсоюзов в Киеве таки открыли покерный клуб
В Киеве в Доме профсоюзов, который стал символом Революции Достоинства, таки открыли покерный клуб. Якобы там будут играть ради спортивного интереса.
Источник:24 канал
Об открытии покерного клуба сообщили на фейсбук-странице спортивного покера "Full House". С 11 марта там даже будут проходить первые турниры.
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Покер спортивный, но на деньги все равно будут играть
Впрочем, ранее заведующий заведения говорил журналистам Следствие.инфо, что там, в частности, планируют играть на деньги – в VIP-комнатах.
Клуб будет занимать аж тысячу квадратных метров. Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. Посетителей VIP-комнат будут обслуживать "свои" официанты.
Во Всеукраинской федерации спортивного покера в феврале сказали, что клуб не имеет признаки подпольного казино. Там заверили, что участники турниров будут платить только фиксированную сумму для участия в игре, а никаких других ставок в спортивном покере не делают.
Также в федерации заверили, что уважают Дом профсоюзов как символ Революции достоинства, потому участвуют в ремонте и восстановлении здания.
Что было раньше:
- Во время Революции Достоинства Дом профсоюзов стал штабом протестующих. В нем произошел пожар в ночь на 19 февраля 2014 года – тогда погибли люди.
- Ранее в Доме профсоюзов уже пытались открыть различные заведения питания: KFC, "Каратель" и "L'kafa". Каждый раз община выступала категорически против. В конце концов Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные учреждения в Доме не будут.
- В 2018 году в Украине появился еще один вид спорта – покер.
- В 2020 году Верховная Рада легализовала игорный бизнес. Однако казино и игровые автоматы можно размещать только в гостиницах, а Дом профсоюзов не является таким заведением.
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