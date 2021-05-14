Спасатели о пожаре в историческом здании узнали в 22:26. Почти через час после этого возгорание ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. Однако дом Сикорского получил очередные повреждения.

Смотрите также На Запорожье пьяный полицейский устроил ДТП: сгорели 2 авто, есть пострадавший

Пожар возник фактически вечером того же дня, как Киевсовет обратился к Кабмину с просьбой передать усадьбу Сикорского городу.

Вероятный поджог



Историческое здание находится в ужасном состоянии / Фото dtp.kiev.ua

Как отметили спасатели, возгорание произошло в подвале дома Сикорского. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил площадь в 30 квадратных метров.

В 23:02 возгорание локализовали, а в 23: 18 – ликвидировали.

Причину возгорания будут устанавливать следователи. Вполне вероятно, что здание подожгли намеренно, поскольку памятник истории национального значения, согласно закону, можно только реставрировать. Однако в столице есть много застройщиков, которые заинтересованы в разрушении дома и захвате земли под ним.



Спасатели потушили пожар в доме Сикорского / Фото ГСЧС Киева

Проблема в аресте имущества

Сейчас дом Сикорского сейчас принадлежит государству и находится на балансе Министерства обороны. При этом фактически никаких действий, направленных на сохранение памятника за многие годы никто не предпринимал.

В Министерстве обороны подчеркивают, что хотят передать здание Киеву для того, чтобы его можно было отреставрировать. Но помехой стало решение Печерского районного суда столицы об аресте недвижимого имущества государственного предприятия "Отель " Казацкий", которое принадлежит Минобороны. Именно поэтому чиновники якобы и не в состоянии поменять балансодержателя памятника.