Спасатели о пожаре в историческом здании узнали в 22:26. Почти через час после этого возгорание ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. Однако дом Сикорского получил очередные повреждения.

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Пожар возник фактически вечером того же дня, как Киевсовет обратился к Кабмину с просьбой передать усадьбу Сикорского городу.

Вероятный поджог



Историческое здание находится в ужасном состоянии / Фото dtp.kiev.ua

Как отметили спасатели, возгорание произошло в подвале дома Сикорского. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил площадь в 30 квадратных метров.

В 23:02 возгорание локализовали, а в 23:18 – ликвидировали.

Причину возгорания будут устанавливать следователи. Вполне вероятно, что здание подожгли намеренно, поскольку памятник истории национального значения, согласно закону, можно только реставрировать. Однако в столице есть много застройщиков, которые заинтересованы в разрушении дома и захвате земли под ним.



Спасатели потушили пожар в доме Сикорского / Фото ГСЧС Киева

Проблема в аресте имущества

Сейчас дом Сикорского принадлежит государству и находится на балансе Министерства обороны. При этом фактически никаких действий, направленных на сохранение памятника за многие годы никто не предпринимал.

В Министерстве обороны подчеркивают, что хотят передать здание Киеву для того, чтобы его можно было отреставрировать. Но помехой стало решение Печерского районного суда столицы об аресте недвижимого имущества государственного предприятия "Отель "Казацкий", которое принадлежит Минобороны. Именно поэтому чиновники якобы и не могут поменять балансодержателя памятника.