На трассах в Киевской области 6 января местами снежит. Правоохранители призывают автовладельцев соблюдать правила дорожного движения, а по возможности вообще отказаться от поездок.

Полиция советует быть максимально внимательными и заранее планировать свой маршрут. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

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"Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды, вызывайте на помощь полицию или аварийные службы. Не будьте равнодушными, возможно завтра помощь понадобится именно вам", – говорится в сообщении.

На дорогах Киевщины снег: смотрите видео

А какая погода в столице

В Киеве на сочельник прогнозируют дождь. Днем температура поднимется максимум до +3°С. На Рождество погода будет морозной, но без существенных осадков. Согласно прогнозу погоды на 7 января, не стоит ожидать сильных морозов, столбики термометров опустятся до -4...+2.