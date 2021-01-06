На дорогах Киевщины снег: полиция предупреждает об опасности
На трассах в Киевской области 6 января местами снежит. Правоохранители призывают автовладельцев соблюдать правила дорожного движения, а по возможности вообще отказаться от поездок.
Полиция советует быть максимально внимательными и заранее планировать свой маршрут. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.
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"Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды, вызывайте на помощь полицию или аварийные службы. Не будьте равнодушными, возможно завтра помощь понадобится именно вам", – говорится в сообщении.
На дорогах Киевщины снег: смотрите видео
А какая погода в столице
В Киеве на сочельник прогнозируют дождь. Днем температура поднимется максимум до +3°С. На Рождество погода будет морозной, но без существенных осадков. Согласно прогнозу погоды на 7 января, не стоит ожидать сильных морозов, столбики термометров опустятся до -4...+2.
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