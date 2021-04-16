Надзвичайна подія трапилася вранці 16 квітня, коли власники спецперепусток з Борщагівки їхали на роботу. У вагоні швидкісного трамвая №1 сталося задимлення.

Несправність швидкісного трамвая сталася на станції "Бульвар Кольцова" близько 8:20. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а транспортний засіб не загорівся.

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Втім, оскільки далі рухатися було небезпечно, водій трамвая прийняв рішення зупинитися для ремонту.

Люди йдуть по шпалах

Оскільки ділянка швидкісного трамвая, біля якої стався інцидент, огороджена парканом, вийти та скористатись іншим видом транспорту пасажири не змогли.

Їм довелося по шпалах йти аж до наступної станції, або повертатися до "Бульвару Кольцова".

Деякі пасажири звернули увагу на затори та вирішили дійти до кінцевої зупинки трамвая на Старовокзальній пішки.

Рух швидкісного трамвая у Києві на Борщагівці тимчасово заблоковано.

Внаслідок чого сталося задимлення, невідомо. Не зрозуміло й те, коли комунальники відновлять рух одного з найважливіших транспортів Борщагівки.



Через задимлення рух швидкісного трамвая у Києві заблоковано / Фото dtp.kiev.ua