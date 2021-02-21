Подростки, которые жестоко подрались с сотрудниками СБУ в метро Киева, оказались мастерами спорта. По информации активистов Центра "Миротворец", нападавшие профессионально занимаются боевым самбо.

Известно, что нападение произошло 11 февраля в 20:30, в нем участвовали 7 человек, которые занимаются боевыми видами спорта, один из них – тренер.

Важно Сделал замечание – оказался в реанимации: в Киеве подрались спортсмены и работники СБУ

Что известно о нападавших

Все они – мастера спорта по боевому самбо. 5 спортсменов не местные, они приехали из Киевской области:

3 из них проживают в Василькове;

2 – в Коцюбинском;

1 – в Броварах.

Их имена, фамилии и даже фото уже разместили на сайте "Миротворец".



Спортсмены, которые подрались с сотрудниками СБУ в метро Киева / Фото "Миротворца"

Что известно о драке в столичном метро

Вечером 11 февраля на станции метро "Университет" произошла жестокая драка между группой спортсменов и сотрудниками СБУ.

произошла жестокая драка между группой спортсменов и сотрудниками СБУ. Спортсмены возвращались домой с тренировки и решили воспользоваться метро. Правда, вместо оплаты проезда, они просто перепрыгивали через турникет.

Сотрудники СБУ сделали им замечание , но в ответ на это началась драка. Как следствие – один из силовиков сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

, но в ответ на это началась драка. Как следствие – один из силовиков сейчас в больнице. В СМИ пишут, что он попал в реанимацию со сломанными черепом, носом и челюстью, гематомами и рваными ранами на лице.

Заметим, что родители спортсменов имеют другую версию развития событий. Так, отец одного из парней рассказал изданию "Активные граждане", что сотрудники СБУ были навеселе и сами начали приставать к парням.

Обратите внимание! 18 февраля суд избрал спортсменам меру пресечения – 2 несовершеннолетних передали под надзор родителей, остальных отпустили под личное обязательство.

Драка в метро Киева: смотрите видео