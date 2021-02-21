Мастера спорта по самбо: установили личности подростков, которые подрались с СБУшникам в метро
Подростки, которые жестоко подрались с сотрудниками СБУ в метро Киева, оказались мастерами спорта. По информации активистов Центра "Миротворец", нападавшие профессионально занимаются боевым самбо.
Источник:Центр "Миротворец"
Известно, что нападение произошло 11 февраля в 20:30, в нем участвовали 7 человек, которые занимаются боевыми видами спорта, один из них – тренер.
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Что известно о нападавших
Все они – мастера спорта по боевому самбо. 5 спортсменов не местные, они приехали из Киевской области:
- 3 из них проживают в Василькове;
- 2 – в Коцюбинском;
- 1 – в Броварах.
Их имена, фамилии и даже фото уже разместили на сайте "Миротворец".
Спортсмены, которые подрались с сотрудниками СБУ в метро Киева / Фото "Миротворца"
Что известно о драке в столичном метро
- Вечером 11 февраля на станции метро "Университет" произошла жестокая драка между группой спортсменов и сотрудниками СБУ.
- Спортсмены возвращались домой с тренировки и решили воспользоваться метро. Правда, вместо оплаты проезда, они просто перепрыгивали через турникет.
- Сотрудники СБУ сделали им замечание, но в ответ на это началась драка. Как следствие – один из силовиков сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.
- В СМИ пишут, что он попал в реанимацию со сломанными черепом, носом и челюстью, гематомами и рваными ранами на лице.
Заметим, что родители спортсменов имеют другую версию развития событий. Так, отец одного из парней рассказал изданию "Активные граждане", что сотрудники СБУ были навеселе и сами начали приставать к парням.
Драка в метро Киева: смотрите видео
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