Другий день поспіль: у Києві з озера витягли тіло жінки
З озера Витовець у Києві витягли потопельницю / wikimedia.org
У Києві два дні поспіль фіксують трагічні випадки у водоймищах. 13 квітня рятувальники дістали з Дніпра тіло жінки, а вже наступного дня працівникам ДСНС довелося витягувати потопельницю з озера в Бортничах.
Источник:ДСНС Києва
Як зазначили рятувальники, інцидент стався на озері Вітовець у Дарницькому районі Києва. Жінку, яка потонула, побачили місцеві жителі, які одразу ж викликали ДСНС та поліцію.
Дивіться також На Оболоні у Києві вщент згоріли 2 автівки: фото
Надзвичайники, які приїхали у Бортничі, побачили тіло у 2 метрах від берега.
Що відомо про смерть жінки в озері у Києві
- Тіло жінки помітили близько 15:30 14 квітня. Її дістали на берег за допомогою багра та рятувальної мотузки.
- На місці подіїї працювали експерти та представники слідчо-оперативної групи.
- Чи пов'язана загибель потерпілої з самогубством, нещасним випадком, або жінку вбили, з'ясовуватимуть поліцейські.
За фактом загибелі відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Після отримання висновку патологоанатомів про причини смерті жінки, справу можуть перекваліфікувати.
Поделиться новостью