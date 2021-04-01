Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись 3 грузовика – фото, видео
Масштабная авария произошла на трассе Киев – Харьков вечером 31 марта вблизи города Березень. Водитель одной фуры столкнулся с двумя другими запаркованными грузовиками.
Источник:Патрульная полиция Киевской области
В аварии пострадали все три крупногабаритные машины – Daf, Man и Scania. Патрульные на месте происшествия отметили, что инцидент произошел из-за несоблюдения дистанции между транспортными средствами.
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Что известно об аварии
- ДТП произошло на 70 км трассы до Харькова.
- Как сообщили в патрульной полиции, два водителя грузовиков Scania и Man совершили вынужденную остановку, чтобы заменить колесо на одной из фур.
- В это время руководитель грузовика Daf, вероятно, не учел дорожных обстоятельств. Он не выбрал безопасную скорость движения.
- Из-за этого столкнулся с двумя припаркованными крупногабаритными автомобилями.
Авария под Киевом / Фото патрульной полиции Киевской области
- Водителя грузовика Daf госпитализировали.
- Причину аварии устанавливают следователи.
Экипажи патрульных регулируют движение транспорта на этом участке. Грузовики не пускали до утра 1 апреля.
Патрульная полиция напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения и безопасной дистанции во время движения по автодорогам.
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