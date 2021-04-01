Масштабная авария произошла на трассе Киев – Харьков вечером 31 марта вблизи города Березень. Водитель одной фуры столкнулся с двумя другими запаркованными грузовиками.

В аварии пострадали все три крупногабаритные машины – Daf, Man и Scania. Патрульные на месте происшествия отметили, что инцидент произошел из-за несоблюдения дистанции между транспортными средствами.

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Что известно об аварии

ДТП произошло на 70 км трассы до Харькова.

Как сообщили в патрульной полиции, два водителя грузовиков Scania и Man совершили вынужденную остановку, чтобы заменить колесо на одной из фур.

В это время руководитель грузовика Daf, вероятно, не учел дорожных обстоятельств. Он не выбрал безопасную скорость движения.

Из-за этого столкнулся с двумя припаркованными крупногабаритными автомобилями.



Авария под Киевом / Фото патрульной полиции Киевской области

Водителя грузовика Daf госпитализировали.

Причину аварии устанавливают следователи.

Экипажи патрульных регулируют движение транспорта на этом участке. Грузовики не пускали до утра 1 апреля.

Патрульная полиция напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения и безопасной дистанции во время движения по автодорогам.

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