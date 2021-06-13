ДТП на бульваре Шевченко: мотоциклист погиб от удара в такси

В центре Киева произошло ДТП с участием таксиста и мотоциклиста. От удара водителя двухколесного отбросило на ограждение.
Мотоциклист врезался в бок авто со стороны водителя. Как сообщают в соцсетях, мотоциклист погиб на месте.
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ДТП с мотоциклом в Киеве
Как пишут в сообществе dtp.kiev.ua, водитель Hyundai, работающий таксистом, сдавал назад по полосе общественного транспорта. Он попытался из крайнего ряда повернуть на улицу Симона Петлюры.
Мотоциклист врезался в бок авто / Фото dtp.kiev.ua
Тогда и получил сильный боковой удар от мотоциклиста, который двигался вниз к площади Победы.
После удара мотоциклист сильно ударился об ограждение. Смерть наступила на месте.
Водитель мотоцикла погиб на месте / Фото dtp.kiev.ua
В этот же день в Киеве произошла другая авария с участием мотоцикла: на улице Маккейна двухколесный транспорт врезался в Jaguar. По предварительной информации, водитель авто поворачивал налево и получил удар в переднюю часть машины.
Пилот мотоцикла получил травму ноги. По словам водителя авто, мотоциклист двигался без света.