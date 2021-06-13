ДТП на бульваре Шевченко: мотоциклист погиб от удара в такси

В центре Киева произошло ДТП с участием таксиста и мотоциклиста. От удара водителя двухколесного отбросило на ограждение.

Мотоциклист врезался в бок авто со стороны водителя. Как сообщают в соцсетях, мотоциклист погиб на месте.

Ужасный случай Авто с номерами Подкопаевой переехало утят: гимнастка говорит, что не причастна

ДТП с мотоциклом в Киеве

Как пишут в сообществе dtp.kiev.ua, водитель Hyundai, работающий таксистом, сдавал назад по полосе общественного транспорта. Он попытался из крайнего ряда повернуть на улицу Симона Петлюры.



Мотоциклист врезался в бок авто / Фото dtp.kiev.ua

Тогда и получил сильный боковой удар от мотоциклиста, который двигался вниз к площади Победы.

После удара мотоциклист сильно ударился об ограждение. Смерть наступила на месте.



Водитель мотоцикла погиб на месте / Фото dtp.kiev.ua

В этот же день в Киеве произошла другая авария с участием мотоцикла: на улице Маккейна двухколесный транспорт врезался в Jaguar. По предварительной информации, водитель авто поворачивал налево и получил удар в переднюю часть машины.

Пилот мотоцикла получил травму ноги. По словам водителя авто, мотоциклист двигался без света.