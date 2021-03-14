На Гостомельской трассе маршрутка въехала в билборд: есть пострадавшие
ДТП на Гостомельской трассе / dtp.kiev.ua
В районе поселка Горенка возле Киева произошло ДТП с маршруткой. Автобус вылетел с трассы и врезался в рекламный щит.
Источник:dtp.kiev.ua
Очевидцы сообщают о том, что есть пострадавшие. На место аварии приехала скорая медицинская помощь.
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ДТП на Гостомельской трассе
Маршрутка съехала со своей полосы движения и оказалась на обочине.
Там она врезалась в билборд.
Как пишут в телеграм-канале dtp.kiev.ua, обошлось без тяжело травмированных.
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