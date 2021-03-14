В районе поселка Горенка возле Киева произошло ДТП с маршруткой. Автобус вылетел с трассы и врезался в рекламный щит.

Очевидцы сообщают о том, что есть пострадавшие. На место аварии приехала скорая медицинская помощь.

К слову Почти 10 машин: на выезде из Киева на трассе произошла масштабная авария – фото

ДТП на Гостомельской трассе

Маршрутка съехала со своей полосы движения и оказалась на обочине.

Там она врезалась в билборд.

Как пишут в телеграм-канале dtp.kiev.ua, обошлось без тяжело травмированных.