В Киеве водитель "под кайфом", убегая от полиции, сбил пешеходов: пострадавшие в больнице
Водитель с признаками наркотического опьянения в Киеве нарушил ПДД, врезался в автомобиль и наехал на пешеходов. Два человека оказались в больнице, а автомобиль разбило вдребезги.
Источник:Пресс-служба патрульной полиции Киева
Автопроисшествие случилось около 15 часов 21 февраля. Водитель совершил нарушение ПДД, не остановился по требованию патрульных и начал убегать.
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Как водитель наехал на пешеходов в Киеве
- Началось все с того, что водитель ехал по полосе для общественного транспорта на проспекте Лобановского.
- Патруль увидел нарушителя и подал водителю Mercedes сигнал об остановке.
- Водитель же ускорился и сделал разворот через двойную сплошную и начал убегать в направлении Демеевской площади.
- На перекрестке проспекта Науки и улицы Голосеевской беглец не справился с управлением и врезался в автомобиль Hyundai.
- Однако он не остановился, а продолжил движение. В конце концов – наехал на двух пешеходов на обочине.
Разбитый Mercedes 22-летнего водителя
До приезда скорой они вместе с неравнодушными гражданами оказывали домедицинскую помощь. Мужчину и женщину госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.
Патрульные задержали водителя Mercedes. Предварительно известно, что у него инспекторы обнаружили признаки наркотического опьянения.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции. На задержанного составили протокол по статье о невыполнении водителем требований об остановке и постановление за нарушение ПДД.
Недавнее резонансное дело с убийством пешехода
- На этой неделе Киев всколыхнула громкое дело о том, как водитель убил пешехода прямо в центре Киева.
- Конфликт произошел 19 февраля на пешеходном переходе на улице Городецкого – около театра Ивана Франко.
- Водитель Hyundai Sonata сначала чуть не сбил пешехода на переходе. Затем вышел из машины и набросился на него с кулаками.
- Мужчина нанес прохожему несколько сильных ударов.
- Прибывшие на место лишь констатировали смерть прохожего.
- Правоохранители в тот же день задержали водителя Hyundai Sonata. Им оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения.
- Водителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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