Водитель с признаками наркотического опьянения в Киеве нарушил ПДД, врезался в автомобиль и наехал на пешеходов. Два человека оказались в больнице, а автомобиль разбило вдребезги.

Автопроисшествие случилось около 15 часов 21 февраля. Водитель совершил нарушение ПДД, не остановился по требованию патрульных и начал убегать.

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Как водитель наехал на пешеходов в Киеве

Началось все с того, что водитель ехал по полосе для общественного транспорта на проспекте Лобановского.

Патруль увидел нарушителя и подал водителю Mercedes сигнал об остановке.

Водитель же ускорился и сделал разворот через двойную сплошную и начал убегать в направлении Демеевской площади.

На перекрестке проспекта Науки и улицы Голосеевской беглец не справился с управлением и врезался в автомобиль Hyundai.

Однако он не остановился, а продолжил движение. В конце концов – наехал на двух пешеходов на обочине.



Разбитый Mercedes 22-летнего водителя

До приезда скорой они вместе с неравнодушными гражданами оказывали домедицинскую помощь. Мужчину и женщину госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.

Патрульные задержали водителя Mercedes. Предварительно известно, что у него инспекторы обнаружили признаки наркотического опьянения.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции. На задержанного составили протокол по статье о невыполнении водителем требований об остановке и постановление за нарушение ПДД.

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